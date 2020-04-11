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95 حالة وفاة بـ"كورونا" و10,505 إصابة في "إسرائيل"

11 نيسان / أبريل 2020 11:52

القدس المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وفاة عدد من المسنين الإسرائيليين، الليلة الماضية، جراء إصابتهم بفايروس الكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفايروس في "إسرائيل" إلى 95 حالة.

وذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم السبت، أنه تم تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بالكورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفايروس في "إسرائيل" إلى 10,505 إصابة، بينهم 199 مريضا بوضع صحي خطير.

هذا وأكد المراسل العسكري بالموقع، أمير بوخبوط، أن عدد المصابين بفايروس الكورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي، بلغ 115 جنديا، غالبيتهم بوضع صحي مستقر.

وأشار تقرير منظمة الصحة العاليمة اليومي، الى أن حصيلة الوفيات في كافة أنحاء العالم، بلغت102,741 شخص، بينما بلغت حصيلة المصابين بالفايروس 1,699,856 شخص.

 

 

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