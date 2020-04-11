34 مصاباً جديداً بـ"كورونا" في الداخل المحتل منذ يوم أمس

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية في الداخل المحتل، اليوم، السّبت، إلى 312 مصابًا، بزيادة 34 حالة عن أمس، السبت، وفقًا لمعطيات "الهيئة العربية للطوارئ".

وبحسب المعطيات، تبلغ نسبة الارتفاع 12.2٪، بينما بلغ عدد الفحوصات الإجمالي 15305، بنسبة زيادة 6.6٪، حيث لا تشمل المعطيات المصابين العرب في المدن المختلطة.

وتتصدّر جسر الزرقاء المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين، بـ31 مصابا بزيادة 6 مصابين عن يوم أمس، الجمعة، تلتها أم الفحم بـ28 مصابا، بزيادة 6 مصابين، ومن ثم دبورية بـ22 مصابا، يذكر أن المعطيات المتوفّرة عند رئيس المجلس المحلّي في البلدة، هي أعلى بكثير من عدد الهيئة العربية للطوارئ.

ثم تأتي باقة الغربية بـ18 مصابا، وسجت المثلّث وطمرة بـ16 إصابة لكل منهما.

أمّا من حيث كثافة المرض، فتأتي دبورية في المكان الأول بمعدل 211 مصابا لكل 100 ألف نسمة، تليها جسر الزرقاء بـ210 ومن ثم شبلي أم الغنم بمعدل 157، ومن ثم جت المثلث بـ134 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وتبلغ نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي 22.8 مصاب لكل 100 ألف، وتصل معدل نسبة الفحوصات في المجتمع العربي 1117 فحصا لكل 100 ألف شخص.