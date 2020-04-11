"هنية" يستقبل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

غزة-الرأي

استقبل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة "مساعد الأمين العام" أ. عبد السلام هنية, رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د . محمد عوض، لتهنئته بالسلامة بعد اجرائه عملية جراحية ناجحة.

بدوره ،رحب هنية بالدكتور " عوض" معبراً عن تقديره للزيارة, والتي جاءت لتؤكد على عمق العلاقة التي تربط بينهما، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها د. عوض و لجنة العمل الحكومي ووزارتي الصحة والداخلية، والذين ساهموا بشكل كبير في الحفاظ على أهلنا من خطر فايروس كورونا.

ونقل هنية تحيات الأسرة الرياضية والتي عبرت عن تقديرها للعمل المبذول من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي, والتي واصلت الليل بالنهار لحماية أبناء شعبنا من خطر الوباء.

وجدد هنية على وقوف الأسرة الرياضية بكافة مكوناتها, خلف قيادة العمل الحكومي من خلال تسخير كافة المرافق والمنشآت الرياضية لتكون تحت تصرف لجنة الطوارئ بغزة.

بدوره، أثني د. عوض على الجهد الذي قام به مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبر تقديمه المنحة المالية بقيمة "100" ألف شيكل للأسر المتعففة من الرياضيين، اضافة لمساهمة المجلس في البدء بمشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وبين عوض أن ما قدمه "هنية" والمجلس الأعلى أكد على أهمية الرسالة التي تقدمها الرياضة في خدمة المجتمع, النابع من المسؤولية المجتمعية للرياضة تجاه شعبها ووطنها.

