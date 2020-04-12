وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على الترتيب العالمي للمنتخب الفلسطيني في تصنيف الفيفا الأخير وكالة الرأي الفلسطينية فتح معبر رفح 3 أيام والداخلية تستعد لاستقبال العالقين وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تمنح موظفيها "إجازة أبوة" مدفوعة لمدة 3 أشهر خلال أزمة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية Zoom يطرح مزايا جديدة لوقف اقتحام الهاكرز لاجتماعات المستخدمين وكالة الرأي الفلسطينية احذر تناولها..أدوية تفاقم خطر كورونا وكالة الرأي الفلسطينية «أورا»..خاتم ذكي يساعدك على اكتشاف أعراض فيروس كورونا مبكرًا وكالة الرأي الفلسطينية غرائب كورونا.. حبس عروسين في "ليلة العمر" وكالة الرأي الفلسطينية أكبر طائر فى العالم.. بوزن الدب القطبي وأطول 3 مرات من النعامة وكالة الرأي الفلسطينية علاج ألم الرقبة بطرق عديدة ومنها الراحة وتمارين التمدد
أخبار » الأسرة و المجتمع

علامات غير متوقعة تخبرك بضعف الجهاز المناعى عندك

12 نيسان / أبريل 2020 08:34

علامات غير متوقعة تخبرك بضعف الجهاز المناعى عندك
علامات غير متوقعة تخبرك بضعف الجهاز المناعى عندك

تعب وارهاق وعدم القدرة على التركيز قد تكون هذه العلامات إشارة على ضعف الجهاز المناعى عندك وهو الجهاز المسئول عن مقاومة الأمراض والفيروسات وحماية الجسم من العدوى، وقد ذكر موقع bustleبعض العلامات غير المتوقعة التى تظهر عليك وتدل على ضعف فى الجهاز المناعى وهى:

علامات غير متوقعة تدل على ضعف الجهاز المناعى

1:مشاكل الجهاز الهضمى

اذا كنت تعانى دائما من مشاكل الجهاز الهضمى والاضطرابات الهضمية مثل "الامساك، الاسهال، المغص، الغازات ، الانتفاخ"وذلك بشكل متكرر قد يكون علامة على وجود ضعف وخلل فى الجهاز المناعى لديك، مما يعرضك للعدوى والالتهابات واضطرابات المناعة الذاتية.

2: الإصابات المتكررة بنزلات البرد والانفلونزا
 

الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا بشكل متكرر من علامات الاصابة  بضعف الجهاز المناعى وعدم القدرة على مقاومة الفيروسات والامراض.

3:الشعور بالتعب والإرهاق المستمرين

هناك اسباب عديدة للشعور بالتعب والارهاق الشديد ولكن فى حالة التعب المستمر ودون سبب قد يكون ذلك علامة على ضعف الجهاز المناعى عندك.

4:التهاب جيوب الانفية أكثر من مرتين فى السنة
 

الالتهابات المتكررة للجيوب الأنفية يدل على وجود مشكلة فى الجهاز المناعى وانه لا يستطيع ان ينتج ما يكفى من الخلايا لمقاومة الامراض والعدوى.

5:الالتهابات الفطرية المتكررة
 

الاصابة بالالتهابات الفطرية المتكررة سواء التهابات الفم والجلد وغيرها من الالتهابات يدل على ضعف الجهاز المناعى.

6:الإصابة بالتهابات الاذن أكثر من 4 مرات فى السنة
 

الالتهابات المتكررة فى الأذن من علامات الإصابة بضعف الجهاز المناعى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "تذبــح عـجـل وتـوزيـعـه عـلـى (233) عائلة فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟