الصين لن تأكل القطط والكلاب مجدداً: ماذا حدث؟

لأوّل مرّة وبعد تفشي فيروس كورونا المستجد، أصدرت الصين قراراً باستئناء القطط والكلاب التي تستخدم أقلية من الصينيين لحومها، من قائمة رسمية للحيوانات القابلة للأكل، والتي ستشكل محور تشريع من السلطات الصينية، بعد أن ثبت وجود علاة بين تلك الحيوانات وأكلها وبين تفشي جائحة كورونا.

القطط والكلاب وحظر أكلهما:

وقد نشرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية هذا النص الذي سيخضع للتداول حتى الثامن من مايو، وهو يحدد قائمة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها وفروها، أو لغايات طبية، ومن الملاحظ أنّ القائمة الجديدة لا تضم الكلاب والقطط، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

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المعارضة تتزايد:

وعلى الرغم من أنّ هذا القرار يقتصر على أقلية صغيرة، إلا أنه يثير معارضة متزايدة من السكان.

رئيس جمعية الرفق بالحيوان:

وقالت جمعية "هيوماين سوسايتي إنترناشونال" الأميركية للرفق بالحيوان في بيان "إنها المرة الأولى التي تلحظ فيها الحكومة الصينية بأن الهررة والكلاب هي حيواناتللرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل".

كلاب تُقتل في الصين:

وبحسب فرانس بريس، فقد أشارت أرقام الجمعية إلى أن عشرة ملايين كلب تُقتل سنويا في الصين من أجل لحومها، كذلك يتم القضاء على آلاف الكلاب سنوياً خلال مهرجان لحم الكلاب في مدينة يولين جنوب البلاد.

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انتشار فيروس كورونا في الصين:

ويأتي هذا القرار بعد منع الاتجار بالحيوانات البرية واستهلاكها في فبراير، وهي ممارسة يشتبه في أنها ساهمت في نشر فيروس كورونا المستجد.

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ركود عالمي:

كشف مساعد وزير التجارة الصيني، اليوم الجمعة، أن التجارة الخارجية لبلاده تواجه تحديا غير مسبوق مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وسط مخاوف متزايدة من ركود عالمي عميق بسبب الوباء.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين مي فنغ - في مؤتمر صحفى اليوم، إن الصين ستعزز قدرات الكشف والعلاج الطبى في المناطق الحدودية والمدن الساحلية مع تزايد عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج.