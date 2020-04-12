أكبر طائر فى العالم.. بوزن الدب القطبي وأطول 3 مرات من النعامة



تشير دراسة جديدة إلى أنه كان يوجد طائر أكبر ثلاث مرات من النعامة وبنفس وزن الدب القطبي كامل النمو، حيث يشير اكتشاف في أحد الكهوف إلى أن الأوروبيين الأوائل قبل حوالي 1.5 مليون سنة عاشوا مع أكبر الطيور التي عاشت على الأرض.





ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد الخبراء في السابق أن مثل هذه الطيور العملاقة موجودة فقط في جزر مدغشقر ونيوزيلندا وكذلك في أستراليا، ولكن تشير العينة المكتشفة حديثًا، إلى أنها موجودة في كهف توريدا على الساحل الشمالي للبحر الأسود، حيث إنه طائر كبير مثل طائر الفيل في مدغشقر أو نيوزيلندا التي كانت تعيش في أوروبا ذات يوم.



ويقول باحثون من أكاديمية العلوم الروسية إنه كان يزن حوالي 450 كجم، ويعتقدون أنها ربما كانت مصدرًا للحوم والعظام والريش وقشر البيض للبشر الأوائل.



وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة نيكيتا زيلينكوف: "عندما شعرت لأول مرة بثقل الطائر، اعتقدت أنه حفرية لطيور الفيل لأنه لم يتم الإبلاغ عن أي طيور بهذا الحجم من أوروبا".



وأضافت: "مع ذلك، فإن هيكل العظم يروي قصة مختلفة بشكل غير متوقع، فليس لدينا ما يكفي من البيانات حتى الآن ليقول ما إذا كان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنعام أو بالطيور الأخرى، لكننا نقدر أنها تزن حوالي 450 كيلوجرامًا".

