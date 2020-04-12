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غرائب كورونا.. حبس عروسين في "ليلة العمر"

12 نيسان / أبريل 2020 08:50

غرائب كورونا.. حبس عروسين في "ليلة العمر"
غرائب كورونا.. حبس عروسين في

بدلا من أن يتوجها لقضاء شهر العسل في أحد الفنادق وجد عروسان نفسيهما في ضيافة الشرطة ليقضيا "ليلة العمر" في الحبس، بعد مداهمة الشرطة زفافهما، لخرقهما تدابير الحظر المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا. 

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن شرطة جنوب أفريقيا داهمت الحفل الذي حضره 53 شخصا، وألقت القبض على العروسين، بعد بلاغ من أحد السكان القلقين من إقامة حفل الزفاف.

وأُلقي القبض أيضا على الضيوف الذين شهدوا المراسم، وكذلك الكاهن الذي أشرف على الزواج، ونُقلوا إلى قسم الشرطة بمدينة إمبانجيني.

وقال أحد الضيوف “داهمت قوات الشرطة خيمة الحفل مدججين بالسلاح واعتقلوا الجميع”.

يأتي هذا بعد اعتقال زوجين آخرين بسبب خرق الحظر بعد زواجهما، على بعد 112 كيلومترا في مدينة نكاندلا بجنوب أفريقيا.

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