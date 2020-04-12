«أورا»..خاتم ذكي يساعدك على اكتشاف أعراض فيروس كورونا مبكرًا

طور مجموعة من الباحثين بجامعة كاليفورنيا في ولاية سان فرنسيسكو الأمريكية خاتم ذكي يمكنه اكتشاف أعراض فيروس كورونا مبكرًا.

خاتم ذكي يكشف أعراض كورونا

ويأتي الخاتم الذي أطلق عليه «أورا» مزودًا بحساسات للأشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار مختلفة تساعد على معرفة درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى مقياس للتسارع.

ويخضع الخاتم الذكي لدراسة تجربية بمشاركة أكثر من 2000 من العاملين بمجال الرعاية الطبية للتأكد من قدرته على التنبؤ بأعراض فيروس كورونا بشكل مبكر ودقيق

فكرة الخاتم الذكي

وتكمن فكرة الخاتم في قدرته على قياس معدل التنفس عبر الإصبع وتتبع معدل ضربات القلب وقياس درجة حرارة الجسم على مدار اليوم ، ما يسهل إمكانية الكشف عن أعراض الفيروس في الوقت المناسب.

ويعد الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا أمرًا ضروريًا لاتخاذ الإجراءات اللازم للعلاج والعزل خاصة لدى العاملين في المجال الطبي الذين يكونون على تواصل مباشر مع المرضى.