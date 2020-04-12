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احذر تناولها..أدوية تفاقم خطر كورونا

12 نيسان / أبريل 2020 08:54

احذر تناولها..أدوية تفاقم خطر كورونا
احذر تناولها..أدوية تفاقم خطر كورونا

تساعد العديد من الأدوية على تفاقم عدوى كورونا في حال الإصابة بالفيروس ؛ على رأسها الأدوية المضادة للالتهابات التي حذر وزير الصحة الفرنسي " أوليفييه فيران" من تناولها حال الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار وزير الصحة الفرنسي في تغريدة له أن الأدوية المضادة للالتهاب كالإيبوبروفين والكورتيزون وغيرها، تساعد على تفاقم العدوى .

ونصح فيران، باستبدال الأدوية المضادة للالتهاب بالباراسيتامول بجميع أشكالها وأنواعها كبديل آمن في حال ارتفاع درجة حرارة المصاب بفيروس كورونا.

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وغرد أوليفييه فيران قائلاً "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (إيبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى، إذا كنت مصابًا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

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