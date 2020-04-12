الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام وليصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق نهارا، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى صاف وبارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الإثنين، غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ نسبيا في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.