تعرف على الترتيب العالمي للمنتخب الفلسطيني في تصنيف الفيفا الأخير

احتل منتخب فلسطين المركز 18 أسيوياً والـ 103 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي صدر مؤخراً.

وجاء منتخب فلسطين في المركز الـ 103 عالمياً برصيد 1204 نقطة، و الثامن عشر في قارة أسيا أمام منتخبات الهند وتايلند وكوريا الشمالية.

وتقدم المنتخب الفلسطيني عدة مراكز على مستوى الترتيب العالمي للفيفا هذا العام، بعد أن كان أواخر العام السابق في المركز 107 في ترتيب منتخبات دول العالم.

الجدير ذكره أن منتخب بلجيكا يحتل الصدارة عالمياً، ومنتخب اليابان في صدارة منتخبات قارة أسيا، ومنتخب السنغال في قارة أفريقيا ومنتخب البرازيل في أمريكيا الجنوبية.