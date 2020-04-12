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ليفربول يعلن إصابة "السير" دالغليش بفيروس كورونا

12 نيسان / أبريل 2020 09:18

ليفربول يعلن إصابة "السير" دالغليش بفيروس كورونا
ليفربول يعلن إصابة

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم ،الجمعة، ان لاعبه الأسطوري ومدربه السابق "السير" الاسكتلندي كيني دالغليش الذي أدخل المستشفى هذا الأسبوع، مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكن لا تظهر عليه أي عوارض.
وأوضح النادي الشمالي في بيان ان دالغليش البالغ من العمر 69 عاما "أدخل المستشفى الأربعاء الثامن من نيسان لمعالجة التهاب".
وأضاف "التزاما بالاجراءات الراهنة، خضع في وقت لاحق لفحص +كوفيد-19+ على رغم انه لم تظهر عليه سابقا أي عوارض للمرض. بشكل غير متوقع، جاءت النتيجة إيجابية، لكنه لا يزال دون عوارض".
وأوضح ليفربول ان الدولي الاسكتلندي السابق كان، وقبل إدخاله المستشفى هذا الأسبوع، "قد اختار العزل المنزلي الطوعي مع عائلته، لفترة أطول من تلك الموصى بها. وهو يحض الجميع على اتباع مشورة الحكومة والخبراء في الأيام والأسابيع المقبلة".
ويعد دالغليش من أبرز الأسماء في تاريخ النادي الإنكليزي الشمالي، وأطلق اسمه على أحد مدرجات ملعبه الشهير أنفيلد. 

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