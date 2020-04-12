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فولر: مساعدات الأربعة الكبار في الدوري الألماني ستعود بالنفع على الأندية الصغيرة

12 نيسان / أبريل 2020 09:19

فولر: مساعدات الأربعة الكبار في الدوري الألماني ستعود بالنفع على الأندية الصغيرة
فولر: مساعدات الأربعة الكبار في الدوري الألماني ستعود بالنفع على الأندية الصغيرة

أعرب رودي فولر، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن حملة المساعدات التي أطلقتها الأندية الكبرى في ألمانيا يمكن أن تعود بالنفع على الأندية الصغيرة أيضا.
كانت الأندية الأربعة الكبرى، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج وباير ليفركوزن، أعلنت عن تقديم 20 مليون يورو للتخفيف من حدة التداعيات المالية لجائحة كورونا على الأندية الأخرى.
وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست"، قال فولر، الحائز مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم :1990" ليس لدي مانع أن تستفيد أندية دون دوري الدرجة الثانية من هذه الحملة".
وأعرب فولر عن ثقته في أن رابطة الدوري الألماني ستوزع هذا المبلغ بحكمة.
يشار إلى أن الموسم الحالي متوقف حتى نهاية نيسان الجاري.
وأبدى فولر رد فعل هادئا حيال تسابق الأندية للحصول على خدمات لاعب الفريق، كاي هافيرتس، وقال إن النادي وهافيرتس ومدير أعماله، يتعاملون مع الموقف الراهن بهدوء.
وقال فولر عن هافيرتس، لاعب المنتخب الألماني الذي يبلغ من العمر 20 عاما، إنه سيكون " أفضل لاعب ألماني خلال السنوات العشر المقبلة ". 

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