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103 وفاة و10878 إصابة بكورونا في "إسرائيل"

12 نيسان / أبريل 2020 09:20

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 103.

وقالت الوزارة، إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 10878 مصابًا، منهم نحو 180 بوضع صحي حرج، بينهم 130 يتلقون التنفس الاصطناعي الكامل.

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