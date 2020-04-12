المالية: صرف رواتب بدل المياومة اليوم

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر فبراير الماضي اليوم الأحد.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة 11 صباحا عبر كافة فروع بنك البريد.
عاجل |
12 نيسان / أبريل 2020 10:19
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر فبراير الماضي اليوم الأحد.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة 11 صباحا عبر كافة فروع بنك البريد.
11:13النائب عدوان يدعو البنوك لوقف الخصومات على الموظفين
11:10حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تتلف مواداً غذائية منتهية الصلاحية
10:59التنمية الاجتماعية تقدم قسائم غذائية لبعض المؤسسات
10:51التنمية الاجتماعية تصرف قسائم شرائية لطلاب مركز ذوي الاعاقة التابع للوزارة
10:46النائب خريشة يدعو السلطة لرفع الإجراءات العقابية عن غزة