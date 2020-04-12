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المالية: صرف رواتب بدل المياومة اليوم

12 نيسان / أبريل 2020 10:19

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر فبراير الماضي اليوم الأحد.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة 11 صباحا عبر كافة فروع بنك البريد.

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