النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2469) الاحد 12/4/2020
أخبار فلسطين
- اشتية يشيد بحزمة المساعدات الأوروبية لمواجهة “كورونا” ويعلن: خسائرنا ستصل لـ 3.8 مليارات
- الضفة: غالبية مصابي كورونا من العمال في إسرائيل ومخالطيهم
- تدهور حالة الأسير الحلبي الصحية بعد تعرضه للضرب على الرأس
- المعدات الطبية التركية لإسرائيل "عالقة" بسبب مساعدات للسلطة
- الشخرة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يرفع الحصيلة الإجمالية لـ 268
- صور حماس تنهي تدشين ألف وحدة حجر صحي وتسلمها للحكومة
- سفارة فلسطين في القاهرة: فتح معبر رفح للعائدين الى غزة يوم الاثنين القادم وحتى الخميس
- الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية بـ"أحد الشعانين"
أخبار إسرائيلية
- رئيس الإسرائيلي يدرس خيارات «فشل تشكيل الحكومة
- إسرائيل تعلق رحلات الطيران للحد من انتشار كورونا
- 180 بوضع حرج 102 وفاة وأكثر من 10700 إصابة بكورونا في "إسرائيل"
- غانتس يطلب من ريفلين تمديد مهلة تشكيل الحكومة
- فرض قيود مشددة على أحياء بالقدس يقطنها الحريديم
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الاخبار الدولية
- توافق أمريكي إسرائيلي على نسف قضايا الحل النهائي وخرائط الضم وإقرار مشروع E1
- »انتشار فيروس آخر بأميركا أشد خطراً من كورونا
- الصحة العالمية» تدرس تقارير إصابة متعافين من كورونا مجدداً -
- 1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة جرّاء فيروس كورونا
اخبار عربية
- الأزهر الشريف يفتي بـ"حرمة الإساءة" إلى متوفي "كورونا"
- "مجموعة العمل": اغتيال لاجئ فلسطيني برصاص مجهولين جنوب سورية
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الصحف العربية
القدس العربي
- فلسطين.. اتفاق أمريكي إسرائيلي وشيك على خرائط الضم بالضفة
- قلق في إسرائيل من تحوّل الأزمة الاقتصادية إلى حالة إفلاس
- لصد مخطط الضم.. الرئيس الفلسطيني يتصل بأمير قطر وعريقات يهاتف مسؤولي السعودية والبحرين…
- اشتية يشيد بحزمة المساعدات الأوروبية لمواجهة “كورونا” ويعلن: خسائرنا ستصل لـ 3.8 مليارات
- ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 266 حالة
- حماس تعتقل فلسطينيين في غزة بسبب التواصل مع إسرائيليين عبر الإنترنت
- معونات طبية من فلسطينيي الداخل لـ «أشقائهم» في غزة
- نائب عربي في الكنيست: كورونا وباء طارئ وعابر فيما العنصرية الإسرائيلية قديمة ومتأصلة
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الشرق الأوسط
- غزة «بين حصارين» في زمن الوباء
- ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في إسرائيل والحالات الحرجة تقفز إلى 180
- مدير فلسطيني في منظمة أميركية يعاني {وضعاً صحياً سيئاً} في سجون إسرائيل
- الفلسطينيون يحذّرون من عواقب ضم أراض محتلة
- رئيس الإسرائيلي يدرس خيارات «فشل تشكيل الحكومة»
الخليج الإماراتية
- «الصحة العالمية» تدرس تقارير إصابة متعافين من كورونا مجدداً -
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- 1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة جرّاء فيروس كورونا
الاخبار اللبنانية
- اسرائيل» تستكمل أعمال ضمّ مناطق في الضفة الغربية
- الحرب الاستخبارية بين طهران وتل أبيب: «الشعبية» وسيطاً!
الشروق المصرية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- محدث ارتفاع عدد وفيات "كورونا" لدى الاحتلال إلى 103
- خاص مصدر: معبر رفح سيفتح الإثنين القادم للعالقين في مصر
- أبو نعيم: الإجراءات الحكومية في غزة أثمرت في محاصرة "كورونا"
- صحة غزة: توفير مواد فحص كورونا مسؤولية أخلاقية ووطنية
- صحة رام الله: لا إصابات جديدة بكورونا
- بالصور حماس تسلم 1000 وحدة حجر صحي للجهات الحكومية
- تقرير تلكؤ السلطة في مواجهة كورونا يعرقل "الوحدة" ويبقيها على "الرف"
القدس المحلية
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- الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية بـ"أحد الشعانين"
- نحالين: الاحتلال يعتقل شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة
- تقرير: 400 ألف إسرائيلي سيبقون بلا عمل بعد رفع الإغلاق
- البيرة: اعتقال متهمين بسرقة منازل
- ارتفاع عدد الوفيات بإسرائيل إلى 103
- فرض قيود مشددة على أحياء بالقدس يقطنها الحريديم
جريدة الأيام
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- 11 حالة تعافٍ جديدة وإصابة واحدة بفيروس كورونا في فلسطين
- »انتشار فيروس آخر بأميركا أشد خطراً من كورونا
- »القدس في سبت النور.. شوارع فارغة وكنيسة مغلقة وصلوات محدودة
- »أميركا وإسرائيل على وشك الاتفاق حول خرائط الضم
- »تقليص الخدمات الطبية ينعش القطاع الطبي الخاص في غزة
- »"الخارجية": وفاة 25 فلسطينياً وإصابة 614 بكورونا في المهجر
- »رانا الرملاوي.. تمزج رمل بحر غزة بروحها فتصنع تماثيل تحكي!
- »وقف جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل
الحياة الجديدة
- الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية بـ"أحد الشعانين"
- الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا من جنين في أراضي الـ48
- الشخرة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يرفع الحصيلة الإجمالية لـ 268
- الرئيس يهاتف محافظ الخليل مطمئنا على أوضاع المواطنين
وكالة صفا
- 180 بوضع حرج 102 وفاة وأكثر من 10700 إصابة بكورونا في "إسرائيل"
- كورونا.. نحو مليوني مصاب وأميركا تتجاوز إيطاليا
- ما زال الوضع خطيرًا..أبو نعيم: الإجراءات الحكومية بغزة أثمرت في محاصرة "كورونا"
- تفاقمه إجراءات الاحتلال..بالفيديو: القطاع التجاري بالقدس.. ركود ينذر بكارثة بسبب كورونا
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وكالة الراي الفلسطينية
- فتح معبر رفح 3 أيام والداخلية تستعد لاستقبال العالقين
- إعلان مهم من هيئة المعابر للمواطنين العالقين في مصر
- سفارتنا في القاهرة تصدر تنويهاً مهماً حول السفر عبر معبر رفح
- أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهر أبريل الجاري
- 102 وفاة و10743 إصابة بكورونا في "إسرائيل"
- أبو نعيم: شكلنا خلية أزمة وعناصرنا يعملون كخلية نحل
- 40 مرة تم إلغاء موسم الحج فيها .. تعرف على التفاصيل
- وزارة الاتصالات تُحوسب الإقرار الإلكتروني لمستفيدي المنحة القطرية
- الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 11 إبريل 2020
- 10 ضحايا فلسطينيين خلال أحداث سوريا في مارس الماضي
- صور حماس تنهي تدشين ألف وحدة حجر صحي وتسلمها للحكومة
- الأسير محمد الحلبي من غزة محتجز بـ"ريمون" بوضع صحي سيء
سما نيوز
- كبار السن والقاصرين والمرضى
- صحيفة عبرية: إسرائيل ستفرج عن أسرى مقابل معلومات عن مفقوديها في غزة
- محدث.. آخر تطورات ومستجدات فايروس كورونا حول العالم
- القدس: 19 إصابة بفايروس كورونا في سلوان
- سفارة فلسطين في القاهرة: فتح معبر رفح للعائدين الى غزة يوم الاثنين القادم وحتى الخميس
- توافق أمريكي إسرائيلي على نسف قضايا الحل النهائي وخرائط الضم وإقرار مشروع E1
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فلسطين اليوم
- الصفقة ستمر بمراحل..صحيفة تكشف شروط وتفاصيل "إسرائيل" لإتمام صفقة تبادل الأسرى
- سفارة فلسطين: فتح معبر رفح للعالقين من الاثنين حتى الخميس
- أبو نعيم يكشف عن خطة حكومية لمحاصرة فيروس كورونا في حالة تفشيه في غزة
- التهديد بإطلاق صواريخ صوب "اسرائيل"
- إسرائيل": "النخالة" معروف بوعوده "كحسن نصر الله" ويجب أخذ تهديداته على محمل الجد
عرب 48
- الاحتلال يستغل كورونا لإتمام خرائط "الضم"
- الضفة: غالبية مصابي كورونا من العمال في إسرائيل ومخالطيهم
- تدهور حالة الأسير الحلبي الصحية بعد تعرضه للضرب على الرأس
- بدءا من صباح الأحد: الجميع ملزمون بارتداء الكمامات
- غانتس يطلب من ريفلين تمديد مهلة تشكيل الحكومة
- انخفاض كبير في عدد فحوصات كورونا
- إيقاف الرحلات في مطار بن غوريون
- المعدات الطبية التركية لإسرائيل "عالقة" بسبب مساعدات للسلطة
وكالة وفا
- (محدث) "كورونا" يواصل انتشاره في العالم والوفيات تقترب من 109 آلاف
- معبر رفح مفتوح ابتداء من يوم غد الإثنين حتى الخميس المقبل
- الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية بـ"أحد الشعانين"
- الرئيس يهنئ البابا وأبناء شعبنا بعيد الفصح المجيد
حدث في مثل هذا اليوم
12 نيسان (أبريل)
- 2003 م استشهد الطالب في قسم الصحافة فادي نشأت علاونة (22) عاماً نتيجة مطاردة القوات الإسرائيلية له أثناء توجهه إلى جامعة النجاح الوطنية التي يدرس فيها، عندما سلك طريقاً وعرة بسبب إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لقريته عزموط شرق نابلس فسقط في حفرة عميقة أدت إلى وفاته.
- 2002م عملية استشهادية على حاجز إيرز حيث قام الاستشهادي حاتم طلال أبو القمبز من سرايا القدس بهجوم على حاجز إيرز موقعاً قتل قتيلان جرحى آخرين حسب اعترافات العدو.
- 2002م استشهاد المجاهد رياض بدير من طولكرم في معركة الدفاع عن مخيم جنين هو ومجموعة من رفاقه بعد أن نفذت ذخيرتهم في مخيم جنين، ويذكر أن الشيخ من قادة حركة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس شوري.
- 1994م مستوطن يهودي يقتل سيدة فلسطينية حاملا في الأشهر الأولى, وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شاباً في الضفة الغربية.
- 1994م هجوم فدائي فلسطيني استهدف حافلة إسرائيلية في بلدة الخضيرة يسفر عن مقتل ستة إسرائيليين وجرح ثلاثين آخرين.
- 1988م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (11/3) الذي يوصي بان تستخدم الأمم المتحدة مصطلح المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بدلاً من المستوطنات الإسرائيلية.
- 1964م مقتل ثلاثين يهودياً في أعمال شغب شهدتها مدينة كراكو في بولندا.
- 1948م عصابة البالما ترتكب مذبحة قالونيا والتي تبعد عن مدينة القدس حوالي 7 كيلو مترات، فقد هاجمتها قوة من عصابة البالما الإرهابية فنسفت عدداً من بيوتها وقامت بإطلاق النار العشوائي على السكان ما أدى على استشهاد 14 مواطناً وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة.