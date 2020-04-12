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الاحتلال يعتقل طفلًا وشابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضفة

12 نيسان / أبريل 2020 10:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلا وشابا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. ، من بلدة نحالين، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة "شعب السير" جنوب غرب بلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الطفل بهاء رائد مقبل (17 عاما)، ونقلته إلى مستوطنة " كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الشاب محمد طه فنون في العشرينيات من عمره، ويعاني صعوبات في النطق، بعد أن داهمت منزل عمه وسط بلدة نحالين غرب بيت لحم.

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