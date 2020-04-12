أسعار العملات مقابل الشيقل

غزة - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات اليوم الأحد مقابل الشيكل الإسرائيلي كالآتي:

الدولار الأمريكي مقابل : 3.58 شيكل

الدينار الأردني مقابل : 5.08 شيكل

اليورو الأوروبي مقابل : 3.91 شيكل

الجنيه المصري مقابل : 0.22 شيكل