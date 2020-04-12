أسعار العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات اليوم الأحد مقابل الشيكل الإسرائيلي كالآتي:
الدولار الأمريكي مقابل : 3.58 شيكل
الدينار الأردني مقابل : 5.08 شيكل
اليورو الأوروبي مقابل : 3.91 شيكل
الجنيه المصري مقابل : 0.22 شيكل
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12 نيسان / أبريل 2020 10:27
غزة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات اليوم الأحد مقابل الشيكل الإسرائيلي كالآتي:
الدولار الأمريكي مقابل : 3.58 شيكل
الدينار الأردني مقابل : 5.08 شيكل
اليورو الأوروبي مقابل : 3.91 شيكل
الجنيه المصري مقابل : 0.22 شيكل
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