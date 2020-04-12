مصلحة بلديات الساحل تتبرع بمضخة لسيارة "الجيتر" في بلدية جباليا النزلة

غزة- الرأي

عقد رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، اجتماعاً مع مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق، والمدراء الفنيين والاداريين في المصلحة للاتفاق على تشكيل اللجان التنفيذية المشرفة على انضمام البلدية للمصلحة.

واتفق الطرفان في أول تعاون بينهما على توريد مضخة خاصة بسيارة كاسحة الصرف الصحي (الجتر) الخاصة بالبلدية بتكلفة تبلغ 30,000 دولار.

وقال رئيس البلدية إن المضخة المشار إليها من شأنها أن تشغل سيارة الجتر الثانية والمتوقفة عن العمل منذ سنوات عديدة نظرا لحاجتها للمضخة.

وأشار رئيس البلدية إلى أن تشغيل سيارة الجيتر الثانية سيعمل على تسريع وتسهيل عمل فرق الطوارئ أثناء المنخفضات الجوية.