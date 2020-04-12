التنمية الاجتماعية تقدم قسائم غذائية لبعض المؤسسات

غزة- الرأي

قامت وزارة التنمية الاجتماعية عبر برنامج الأغذية العالمي، بتقديم قسائم غذائية للمؤسسات المستفيدية من مشروع القسائم الشرائية ، في ظل توقف المؤسسات عن العمل بسبب حالة الطواريء التي أعلنت لمواجهة فيروس كورونا.

وقام فريق البرنامج وبحضور مفوض عام الوزارة في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون، ورمزي السويركي بزيارة لبعض هذه المؤسسات .



من جانبه أوضح مدير البرنامج في غزة ا. احمد الرباعي، أن توقف المؤسسات عن العمل ادى إلى افتقار المستفيدين إلى خدمات الرعاية والتأهيل بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتغذية خاصة أن المستفيدين هم من فئات الأطفال والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والذين يعانون من نقص المناعة.



وفي سياق متصل، لفت الرباعي إلى ان مشروع القسائم الغذائية استهدف 2634 مستفيد في المؤسسات بواقع 26 مؤسسة من المؤسسات التي توقفت عن العمل حيث تم صرف مبلغ نقدي بقيمة 35 شيكل شهرياً لمدة ثلاثة شهور ابتداء من شهر إبريل الحالي.

وبين أنه سيتم الاستلام من قبل أولياء أمور المستفيدين أو وكلائهم من المحلات التجارية التي تنفذ مشروع القسائم الغذائية الممول من برنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة.



بدوره تقدم الرباعي بالشكر إلى برنامج الأغذية العالمي على مساعدة هذه الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع والتي تساهم في تحسين الأوضاع الصحية والتغذية لهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها المواطنون في قطاع غزة.