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حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تتلف مواداً غذائية منتهية الصلاحية

12 نيسان / أبريل 2020 11:10

حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تتلف مواداً غذائية منتهية الصلاحية
حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تتلف مواداً غذائية منتهية الصلاحية

غزة- الرأي

تمكنت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني،  من ضبط وإتلاف، مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها  امس السبت على الأسواق والمحلات التجارية .


وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها امس السبت، إن طواقم حماية المستهلك نظمت كذلك 64 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار في ظل الظروف التي يعيشها  قطاع غزة في مواجهة أزمة كورونا.


وأشارت إلى أن لجان التفتيش التابعة للوزارة واصلت عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.
الإدارة العامة للمصادر الطبيعية.

ذكر التقرير ان كميات الرمال التي تم توفيرها للمواطنين والمقاولين من كافة المحافظات بلغت 4311 كوب، وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، وتم توفير 80 كوب من الرمال لصالح الجمعيات الاهلية في قطاع غزة.


وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

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