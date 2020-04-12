"الزراعة" تعلن تقديم مساعدات عاجلة للقطاع الزراعي بغزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي في ظل أزمة فيروس كورونا بقيمة مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" اليوم الأحد، إن هذه المساعدات تأتي لتعزيز صمود المزارعين، ومربي قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة كورونا، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الانتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي.

وذكرت أن قيمة المساعدات العاجلة بلغت (مليون دولار) بتمويل مباشر من لجنة متابعة العمل الحكومي، مشيرةً إلى أنها ستُقدم على مراحل لكلا القطاعين الحيواني والنباتي.

وأشارت إلى أن نسبة 40% من هذا المبلغ سيخصص لمربي الدجاج اللاحم المتضررين من انتشار وباء "كورونا" ستوزع على مرحلتين، و60% لمزارعي الخضروات سواء في الدفيئات الزراعية أو الحقل المفتوح، ستوزع أيضاً على مرحلتين أو ثلاث مراحل

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ بتوزيع المساعدات لمربي الدجاج اللاحم، وذلك من خلال تقديم أعلاف للمربين بشكل مباشر، لافتةً إلى أن عدد المستفيدين في المرحلة الأولى يبلغ (428) مزارع.

ونوهت إلى أنه تم اختيار المستفيدين ضمن معايير وزارة الزراعة، مبينةً أن عملية توزيع المساعدات على مربي الدجاج اللاحم ستبدأ خلال هذا الأسبوع، كما سيليه قطاع الانتاج النباتي الذي من المقرر البدء بمساعدته خلال الشهر الجاري.