"الجوازات" تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال مارس المُنصرم

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني- ألف ومائتان وسبعة وثلاثون "1237" وثيقة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة - الشمال - الوسطى - خانيونس - رفح" وذلك خلال شهر مارس المنصرم.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة من مقرها المركزي بمنطقة اليرموك، انجازها مائة وواحد وعشرون "121" وثيقة إضافة أبناء من اجمالي المعاملات التي سلمت للمواطنين في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنها أنجزت أيضا مائتان وثمانية وثلاثون "238" معاملة تمديد جواز لأول مرة، بالإضافة إلى خمسة وأربعون "45" معاملة تمديد لثاني مرة.

كما وأصدرت الإدارة ستة وثلاثون "36" معاملة صُنفت بمعاملات أُخرى، بالإضافة إلى إنجاز ثلاثة عشر "13" معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و عشر "10" معاملات صورة طبق الأصل.

في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو سبعمائة وأربعة وسبعون"774"معاملة، والجدير بالذكر أن عملية تغذية البيانات تعتبر من أهم الخدمات التي تساهم في تيسير حركة المسافرين على المعابر ومنع حدوث أي عراقيل أو منع أثناء السفر.