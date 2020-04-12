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" محيسن " ترسيخ كامل الطاقات لاستقبال شكاوى المواطنين في ظل أزمة كورورنا

12 نيسان / أبريل 2020 11:55

" محيسن " ترسيخ كامل الطاقات لاستقبال شكاوى المواطنين في ظل أزمة كورورنا(1)

غزة- الرأي

أكد مدير دائرة الشكاوي في وزارة الصحة د. عاطف محسين، وبتعليمات من عطوفة الوكيل على ضرورة ترسيخ كامل الطاقات لاستقبال الشكاوى الواردة من الجمهور إلى دائرة الشكاوى عبر قنواتها المختلفة.
وأضاف د. محيسن خلال اجتماعه الدوري الذي عقده مع موظفي الدائرة على أهمية متابعة الشكوى الواردة عبر بوابات استقبال الشكاوى التي يتم استقبالها من المواطنين وتتبعها السليم حتى انتهائها بشكل كامل على أن يكون رضى المواطن على الخدمة المقدمة.
وقد شكر د. محيسن مدير دائرة الشكاوى موظفي الدائرة العاملين على مدار الساعة لجهودهم التي يبذلونها من خلال استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين وحلها. لافتاً ان دورهم كفريق كان يتمثل في تقديم المشورة الصحيحة ومتابعة الشكوى وعلاجها.
كما استمع د. عاطف لاقتراحات وملاحظات موظفي الدائرة لتحسين الخدمة والتي سيتم علاجها مع الأخوة في مجلس الوزارة.
يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت سابقاً باستقبال شكاوى المواطنين عبر خدمة الخط المجاني 103 وعبر خدمة الواتس أب 0599503103 وعبر البريد الإلكتروني mdpr2000@gmail.com وبرنامج الشكاوى المركزي الحكومي.

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