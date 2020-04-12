بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ حملة لمكافحة انتشار البعوض

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة بتنفيذ حملة واسعة لمكافحة انتشار حشرة البعوض باستخدام بعض الزيوت البترولية وبكتيريا (BTI) التي تستخدم في مكافحة يرقات البعوض ويتم رشها في برك التجميع والشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار وأحواض الصرف الصحي المؤقتة في المحررات وكذلك مناهل الصرف الصحي وأماكن تجمع المياه الراكدة.

وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة الدكتور يوسف شبير، أن الطواقم المختصة التابعة لقسم الصحة العامة شرعت بشكل فعلي بتنفيذ الحملة المذكورة والتي تستهدف كافة البؤر المتوقع أن تشهد توالداً لحشرة البعوض وذلك في إطار المساعي المتواصلة للقضاء عليها والتي انتشرت مع دخول موسم الصيف.

وأوضح د. شبير، أنه وفي حال وجود شكوى من قبل المواطنين أو المؤسسات المختلفة يتم الإيعاز لشعبة مكافحة البعوض بقسم الصحة للعمل على تحديد مكان الشكوى لكي يتمكن الطاقم المختص من زيارة الموقع والتعامل مع المشكلة والقضاء عليها ميدانياً بالطرق المتبعة.

وطالب د. شبير، كافة المواطنين بضرورة إتباع الإرشادات للحد من ظاهرة انتشار البعوض وتقليل المخاطر الناتجة عن تكاثرها، والتخلص من أماكن توالد وتكاثر البعوض في (البرك والمستنقعات) وذلك من خلال ردمها أو تجفيفها، والعمل على إغلاق وإحكام مناهل الصرف الصحي وخزانات المياه، وعدم ترك صنابير المياه أو المصارف مفتوحة التي تساعد في إحداث تجمعات مائية.