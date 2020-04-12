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هيئة المعابر تعلن آلية دخول العالقين في مصر إلى غزة

12 نيسان / أبريل 2020 01:44

معبر رفح البري
معبر رفح البري

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين عن آلية دخول العالقين في جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة الذين سجلوا بياناتهم عبر الرابط الذي تم نشره مساء الخميس الماضي.

وقالت الهيئة في بيان وصل "الرأي" اليوم الأحد، إنه سيتم فتح معبر رفح استثنائياً لإدخالهم على دفعات، ابتداء من يوم غد الإثنين حتى الخميس ولمدة أربعة أيام، وذلك وفق الاعتبارات الآتية:

1. تم ترتيب الأسماء وفق الفئات، مع مراعاة كبار السن والمرضى، وسيتم تسهيل دخول الجميع بناء على ذلك، بحسب القدرة الاستيعابية لعمل المعبر ومراكز الحجر الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري.

2. تم تجهيز أسماء الدفعة الأولى التي ستدخل غداً الإثنين وهم قرابة 300 مواطناً، وجرى الاتصال بهم هاتفياً وإبلاغهم بالتواجد في معبر رفح صباح الإثنين.

3. نأمل من المواطنين المتواجدين في مصر الالتزام بهذه الآلية؛ وألا يتوجه للمعبر إلا من تم الاتصال به، حتى نتمكن من تقديم الخدمة التي تليق بأبناء شعبنا، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

4. سيتم استكمال دخول باقي الدفعات خلال أيام عمل المعبر حتى الخميس المقبل، علماً بأنه سيتم الاتصال هاتفياً بكل دفعة قبل يوم من موعد دخولها.

5. ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المذكورة في رابط التسجيل الذي تم نشره مسبقاً؛ حرصاً على إتمام الإجراءات دون أية أضرار.

وأشارت إلى أن جميع العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.

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