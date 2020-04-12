الحكم المحلي : تنجز 3769 معاملة خلال الربع الأول للعام 2020

غزة- الرأي

إنجزت وزارة الحكم المحلي خلال الربع الأول للعام الحالي , 3769 معاملة موزعة 1499 معاملة صادرة و1671 واردة من الوزارة والبلديات ومؤسسات اخري، وبلغت اجمالي قرارات اللجنة المركزية 198 قرار.

واستقبلت الوزارة شكاوى المواطنين الكترونيا من اجل سهولة الرد وانجاز المعاملات بكفاءة حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة من خلال صفحة التواصل الاجتماعي150 شكوى وتم انجاز وتم استقبال 183 شكوي لدائرة الشكاوي وتم إنجازها .

وتابعت الوزارة أيضا جميع المعاملات الإدارية الخاصة بموظفي الوزارة مع ديوان الموظفين من ترقيات واجازات واعتماد مؤهلات والتعميمات الداخلية ايضاً والبالغ عددها 68 معاملة وتعميم .

ونوه وكيل الوزارة المستشار. حسن أبو ريالة أن متابعة المعاملات الإدارية ليست بالسهلة وتحتاج الي إمكانيات بشرية ومادية كبيرة

ولفت أبو ريالة أن الوزارة تعمل بكفاءة عالية لمناقشة واتمام جميع قرارات اللجنة المركزية من خلال اجتماعات في الوزارة بحضور البلديات والمؤسسات الأخرى.

وأكد أبو ريالة ان إنجازات الوزارة جاءت بتكاتف الموظفين والكفاءة العالية لهم في إدارة اعمال الوزارة من خلال الاشراف علي عقد ورشات تدريبية ومشاركة بعض موظفي الوزارة في دورات عقدها ديوان الموظفين كل حسب تخصصه والمشاركة في زيارة البلديات والاجتماع معهم ومتابعة التطورات والمعوقات في العمل والتركيز على المخططات التفصيلية للقطاع.