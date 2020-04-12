الأشغال: ترشيح ملفات 207 وحدة سكنية مهدمة كليًا للصرف المالي

غزة - الرأي

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي يوسف سرحان عن الانتهاء من ترشيح ملفات (207) وحدة سكنية مهدمة كليا جراء العدوان الإسرائيلي عام 2014 للإعمار للصرف المالي ضمن منح المؤسسات الدولية وكالة الغوث الدولية UNRWA ومؤسسة UNDP ومؤسسة UNOPS.

وقال سرحان في بيان وصل "الرأي" الأحد، إن طواقم الوزارة عملت ضمن حالة الطوارئ من أجل تجهيز هذه الوحدات السكنية لإعادة الاعمار، متوقعا أن يتم الصرف قريبا من خلال البنوك وفقا لنظام حالة الطوارئ الذي تعمل به البنوك الفلسطينية.

وأكد أن العمل ضمن ملف الاعمار مستمر ولم يتوقف وأن نسبة الإنجاز في ملف إعادة الاعمار وصلت إلى 90% من أصل 12 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي في حرب 2014 وما قبلها وما بعدها.

وأشار سرحان إلى أن إلى طواقم الوزارة الهندسية قامت خلال الأيام الماضية بعمل حوالي 70 زيارة ميدانية فيما يخص حالات إعادة الاعمار، وتم ترشيح عدد من حالات الأضرار الجزئية ضمن برامج الترميم بالوزارة.

وشدد على أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية تعمل على مدار الساعة وضمن حالة الطوارئ لإنجاز ملفات المواطنين والتسريع في الحالات العاجلة، متمنيا السلامة والأمان لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني .