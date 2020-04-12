هنية يهاتف رئيس الوزراء المغربي

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ظهر اليوم الأحد، الأخ د. سعد الدين العثماني، رئيس وزراء المملكة المغربية، حيث بحثا العديد من القضايا المهمة.

واستعرض رئيس الحركة خلال الاتصال مع السيد رئيس الوزراء المغربي عدة ملفات:

من ضمنها التطورات الخطيرة المتعلقة بقضية القدس، في ظل الحديث عن اجتماعات اللجنة الأمريكية الإسرائيلية فيما يسمى ضم أراضي الضفة الغربية وفقًا لما ورد في صفقة القرن، مشيرًا إلى ما يجري في المدينة نفسها من سياسات التهويد والاستيطان والعقوبات الجماعية لأبناء شبعنا في القدس، وإهمال المواطنين، وخاصة من الرعاية الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وطالب رئيس الحركة خلال الاتصال بنقل رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس للتحرك العاجل، والعمل مع الجهات كافة لكشف أبعاد المخطط الأمريكي الإسرائيلي، وقطع الطريق على جريمة الضم، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني سيظل في موقع الصمود والمقاومة والدفاع عن القدس وأرضه المحتلة.

واستعرض رئيس المكتب السياسي أيضًا تداعيات أزمة تفشي فيروس كوفيد19، وانعكاساتها على شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، والتي تُضاف إلى الأزمات الموجودة أصلًا من حصار وقلة الإمكانات خاصة في المجال الصحي، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدة لأهلنا في القطاع من أجهزة تنفس وشرائح الفحص والأدوية اللازمة للتعامل مع الفيروس والمرضى.

وتطرق رئيس الحركة إلى أوضاع شعبنا الفلسطيني في الشتات ومخيمات اللجوء، وخاصة في لبنان وسوريا وغيرها من المناطق، مستعرضًا أحوالهم الإنسانية المترتبة على انتشار الفيروس، مشددًا على أهمية تقديم ما يمكن من مساهمات لهم، شارحًا ما تقوم به الحركة في الخارج للتخفيف عن شعبنا رغم شُح الإمكانات وسياسية تجفيف المنابع التي تلاحق الحركة.

وأشار إلى الترتيبات مع الأمم المتحدة، والتي من خلالها يمكن إيصال المساعدات سواء داخل أو خارج الأرض المحتلة.

من جانبه أبدى دولة رئيس الوزراء د. سعد الدين العثماني الاهتمام بهذه القضايا التي طرحها رئيس الحركة، واعدًا بنقلها إلى جلالة الملك، ومتابعة الإجراءات التي يمكن أن تصدر بهذا الخصوص، سواء في القدس وغزة أو في الشتات، متمنيًا للشعب الفلسطيني مزيدًا من الصمود والثبات في وجه المحتل، وفي وجه وباء كورونا، وتأكيده وقوف المغرب الشقيق إلى جانب أهلنا في فلسطين.