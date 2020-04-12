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مستوطنون يكسرون 50 شتلة زيتون في الخضر غرب بيت لحم

12 نيسان / أبريل 2020 03:44

مستوطنون يكسرون اشجار الزيتون ارشيف
مستوطنون يكسرون اشجار الزيتون ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

 أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تكسير اشتال زيتون في أراضي "عين القسيس" ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وذكر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم "حسن بريجية"، بأن مستوطني "سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين، أقدموا على تكسير 50 شتلة زيتون، في أراضٍ تعود للمواطن صفي الدين محمد دعدوع.

يذكر أن المستوطنين صعدوا من انتهاكاتهم بحق المزارعين وممتلكاتهم، في ظل حالة الطوارئ التي فرضت على محافظة بيت لحم بدءا من الخامس من الشهر المنصرم، وقطعوا وحطموا مئات الأشجار والاشتال في أراضي بلدات الخضر ووادي فوكين وحوسان ووادي رحال .

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