مستوطنون يلقون بعامل فلسطيني على قارعة الطريق غرب سلفيت

الضفة المحتلة-الرأي:

ألقى مستوطنون من مستوطنة "بركان" المقامة عنوة على أراضي محافظة سلفيت، اليوم الأحد، بعامل يبيت في المستوطنة منذ عدة أيام، على قارعة الطريق.

وذكر محافظ سلفيت "عبد الله كميل"، بأن العامل كان يبيت في المستوطنة منذ فترة، وقام المستوطنون صباح اليوم بإلقائه على قارعة الطريق لأن عليه أعراض فايروس كورونا، وتم توجيه الطب الوقائي لفحصه.

واستنكر الإجراءات والسلوكيات المتواصلة من قبل المستوطنين مع العمال الفلسطينين، مبينا أنه بمجرد الاشتباه ببعض الأعراض للفيروس عند العامل يتم إلقاؤه على قارعة الطريق.

وأشار كميل إلى أنه تم التعامل مع أكثر من 10 حالات حتى الآن باصابات مختلفة بعضها جاءت من أراضي الـ48 وبعضها من المستوطنات.