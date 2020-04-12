ريفلين يرفض لغانتس تمديد مهلة تشكيل الحكومة

الداخل المحتل-الرأي:

أفاد موقع القناة العبرية السابعة، اليوم الأحد، أن الرئيس "الإسرائيلي" "رؤوفين ريفلين"، رفض طلبًا تقدم به بيني غانتس زعيم حزب "أزرق – أبيض" بتمديد تفويض تشكيل الحكومة المكلف بها لمدة 14 يومًا.



وبحسب موقع القناة، فإن ريفلين أبلغ غانتس أنه في ظل الظروف الحالية والاستثنائية لا يمكن تمديد التفويض، وتنتهي الفترة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة منتصف ليلة الاثنين، وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق بين غانتس وبنيامين نتنياهو زعيم الليكود حتى هذه المهلة، فقد يتجه ريفلين لنقل الولاية للكنيست لاختيار الأعضاء شخصية أخرى في غضون 21 يومًا.



وفي تصريح منفصل، أكد حزب "أزرق – أبيض": " مواصلة الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوحدة من قبل فرق التفاوض، بما يتوافق مع القانون والمبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا".