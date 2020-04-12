مباحث دير البلح تكشف سرقة عدة شاليهات

الوسطى- الرأي:

أنجزت مباحث المحافظة الوسطى قسم دير البلح قضية السطو على أراضي وشاليهات عدد من المواطنين بمنطقة الزوايدة، وأحالت الجاني للنيابة.

وذكر النقيب معاوية بشير رئيس قسم مباحث دير البلح أن تكليفًا من النيابة العامة تضمن قيام مجهولين بالسطو على شاليهات وأراضي وممتلكات للمواطنين.

وأضاف النقيب بشير أنه تم عمل كشف ومعاينة للسرقات ومتابعة المشبوهين وأصحاب السوابق واحضارهم والتحقيق معهم ومتابعة كاميرات المراقبة.

وبعد المتابعة الحثيثة تم الاشتباه بالمدعو "ص، ح" وتم استصدار مذكرة تفتيش لمنزله من قبل النيابة، وبالتحقيق الشفوي معه أقر بارتكابه لعدة جرائم سطو وسرقة على مدار عامين.

وأفاد النقيب معاوية بشير أن المباحث ضبطت جزء من المسروقات وتحرزت عليها، وتم إحالة المذكور المضبوطات للنيابة العامة لاستكمال باقي الاجراءات القانونية بحقه.