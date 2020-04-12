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رغم أزمة كورونا

الاحتلال يفرض غرامات مالية بحق عشرات المقدسيين

12 نيسان / أبريل 2020 05:31

القدس- الرأي:

فرضت سلطات الاحتلال اليوم الأحد عشرات الغرامات المالية على مواطنين مقدسيين، تواجدوا أمام بريد شارع صلاح الدين لاستلام مخصصاتهم المالية.

 وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت مكتب البريد بحجة عدم التزام الأهالي بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وحررت أكثر من 35 مخالفة مالية على المواطنين بواقع 500 شيكل لكل مخالفة، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية لأهالي القدس بسبب الإغلاق وتعطل أعمالهم ومصالحهم التجارية.

ويفرض الاحتلال إغلاقا تاما على البلدة القديمة بالقدس المحتلة، إضافة إلى تحرير مخالفات مالية على كل من يتنقل في شوارعها أو يفتح محله التجاري أو يبعد لمسافة أكثر من 100متر عن منزله.

وسبق أن حذر نشطاء وقيادات مقدسية من استغلال الاحتلال حالة الطوارئ بفعل جائحة كورونا، من أجل تضييق الخناق على المقدسيين، وتنفيذ مخططات التهويد في المدينة.

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