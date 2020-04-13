اكتشاف عرض جديد من أعراض فيروس كورونا يصيب بعض المرضى

أعراض فيروس كورونا الشائعة نعرفها جميعاً وهى ضيق التنفس والسعال المستمر والحمى، ومع الوقت يكتشف العلم أعراضاً أخرى قد يكون بعضها غير شائع لجميع المرضى مثل: تغير حاسة التذوق والشم أو ألم الجسم أو الإسهال وغيرها، لكن هناك عرضاً جديداً قد يضاف لقائمة الأعراض غير الشائعة وهو الشعور باحتراق في الجلد أو تصبح البشرة أكثر حساسية، بحسب ما ذكرت جريدة "الدايلي ميل" البريطانية.

وقد نقلت الجريدة عن بعض مرضى فيروس كورونا الأعراض المختلفة التي عانوا منها أثناء محاربة الفيروس، وبعضهم وصف عرضاً جديداً وهو الشعور بفوران بالجلد، وقال الأطباء أن هذا الأمر يمكن أن يكون بسبب أن جسم المريض يقاوم العدوى والفيروس.

ووصفت احدى المريضات أنها كانت تشعر أن لديها بشرة حساسة كما لو كان الجلد يحترق، أو "شعور بكهرباء على بشرتي."

يصف معظم المرضى هذا الشعور بالجلد في أجزاء مختلفة من أجسامهم بالإضافة إلى أعراض أخرى مرتبطة بالفيروس.ووفقاً للأطباء فهذا العرض ليس من الأعراض الشائعة، ولكن قد يكون جزءًا من استجابة الجسم في محاولة التعافي من الفيروس.

وأوضح الدكتور دانييل جريفين، رئيس الأمراض المعدية في ProHealth Care Associates بنيويورك، لصحيفة نيويورك بوست: إنه سمع عن هذا العرض بفوران الجلد ولكن هذا ليس هو المعتاد بالنسبة لمرضى فيروس كورونا، الذين يتابع حالتهم يومياً.

وقال أن هذا الشعور قد يكون نتيجة الأجسام المضادة التي تتدخل في طريقة عمل الأعصاب ولكن ليس من المعروف تمامًا ما إذا كانت هذه استجابة الجسم للفيروس أم أن الفيروس هو الذي يسبب هذا الإحساس.

وقال الدكتور فيبول شاه، مدير خدمة الصحة عن بعد Pack Health، إن هذا الإحساس لا يزال مرتبطًا بالحمى، مضيفاً "إذا لم يعتد الناس على الإصابة بالحمى، فربما يشعرون بإحساس يشبه كهرباء في الجلد."

ونصح الطبيب باستخدام جل الصبار لتخفيف هذا الشعور.وقال جريفين أيضًا إن رد الفعل يمكن أن يكون إجهاد ما بعد الصدمة بعد أن يتعافى المرضى من كونهم في وحدة العناية المركزة أو على أجهزة التنفس الصناعي.

وقال "فيروس كورونا يمكن أن يسبب الإرهاق المستمر وتشعر بأن هناك حالة ضبابية وعدم تركيز، وأوصى بترك الجسم يتعافى من تلقاء نفسه.