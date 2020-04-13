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"هنية" يعلن استلامه أضخم صالة رياضية في القطاع

13 نيسان / أبريل 2020 06:57

"هنية" يعلن استلامه أضخم صالة رياضية في القطاع

غزة- الرأي

أعلن مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية ،  عن تسلم المجلس الأعلى للشباب والرياضة أضخم صالة لياقة بدنية "جيم" بتكلفة 250 ألف دولار.

وجاء ذلك ضمن مشروع المنحة السعودية بقيمة 5 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية الرياضية بإشراف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأكد هنية، أن إفتاح الصالة الرياضية بعد انتهاء حالة الطوارئ بالوطن في ظل أزمة فايروس كورونا، مقدماً شكره للمهندس حكمت الخيري ومحمد قاسم وأحمد مقبل على جهودهم الكبيرة في تنفيذ هذه المشاريع.

وقدم هنية، شكره إلى المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وصندوق التنمية السعودي، على مواقفهم المشرفة في دعم كافة قضايا الشعب الفلسطيني بشكل عام والرياضة على وجه الخصوص.

وتوجه هنية بالشكر والتقدير للمهندس محمد النملة كبير مهندسي الصندوق الإنمائي، والسيد باسل ناصر المدير الإقليمي لبرنامج UNDP السابق، والسيدة إيمان الحسيني نائبة مدير البرنامج الحالي وكافة الطواقم التي عملت بجانبه خلال التنفيذ، وذلك مع انتهاء المنحة السعودية لتطوير الرياضة الفلسطينية.

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