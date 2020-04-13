يورو 2021 مهددة بانسحاب المدن المستضيفة

باتت خطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بشأن بطولة اليورو التي تأجلت إلى صيف العام المقبل، مهددة بالفشل.



فقد ذكر موقع "سبورت1" الألماني، أن خطة تنظيم 12 مدينة للنهائيات، لم تعد في مأمن، حيث أصبح الاتحاد القاري متخوفا من عدم قدرة بعض المدن، على استضافة مباريات البطولة العام المقبل، وعلى رأسها ميونخ الألمانية.



وتدرس السلطات المحلية بمدينة ميونخ، ملف استضافة البطولة التي قد يؤدي تأجيلها - الذي حدث بالفعل - إلى تضارب في بعض المواعيد، والأحداث الأخرى المتزامنة مع اليورو.



وهذا بينما أفادت تقارير صحفية أخرى، بتمسك الاتحاد الألماني لكرة القدم باستضافة ميونخ لمباريات مجموعة المنتخب الوطني، وسبق أن نوقش الأمر في اجتماع بالفيديو، هذا الأسبوع.



ولا تقتصر المخاوف على ميونخ فحسب، بل أن هناك شكوكا حول قدرة المدن الـ11 الأخرى، على استضافة الحدث في الموعد الجديد.