خدمات رفح يوافق على إعارة خمسة من لاعبيه

وافقت إدارة نادي خدمات رفح، بطل الدوري العام الممتاز، على السماح بإعارة خمسة من لاعبيه الشبان لأندية أخرى، بهدف تبادل الخبرات وتطوير الأداء، في ظل صعوبة إمكانية الدفع بهم في صفوف الفريق الأول في الوقت الراهن.

ومنحت إدارة النادي الضوء الأخضر للاعبين الشبان المهاجمين "ماجد بريك وطراد الصباحين ولاعبي الوسط أحمد أبو كوش وشرف حسنين والمدافع الأيسر أحمد الدباس".

وقال إسلام أبو عريضة، المدير الفني لفريق خدمات رفح:" إن الهدف من وراء هذا الإجراء هو إتاحة الفرصة أمام هؤلاء اللاعبين لخوض أكبر عدد من المباريات الرسمية، التي من الصعب أن تتاح لهم في صفوف نادي خدمات رفح، بهدف الاستثمار بهؤلاء اللاعبين".

وأضاف: لدينا سن معينة، لابد أن يصعد للفريق الأول، ولتحقيق هذا الأمر في الوقت الراهن، فإننا نلجأ لسياسة الإعارة لموسم أو لموسمين حسب الحاجة.

وأوضح، ان النادي أعار في الموسم الماضي اللاعبين محمد حسنين وإبراهيم عمير لصفوف القادسية، وفي الموسم القادم سيلعب الاثنان لصفوف الأقصى بهدف الاستفادة فنياً ومادياً، وبعد ذلك يعودوا لصفوف ناديهم، وبالتالي يتم الاستعانة باللاعبين المطلوبين منهم بعد ذلك حسب حاجة الفريق والمراكز الشاغرة.

ولفت إلى أن نادي خدمات رفح، هو نادي بطولات وبالتالي نعمل باستمرار على وجود أكثر من لاعب في كل مركز، وما يزيد عن حاجة الفريق نبحث له عن مكان آخر بحيث يضمن فرصة المشاركة بصفة أساسية، وإبراز قدراته الجماعية والفردية، واللاعب الذي يثبت جدارته في مركزه، بالتأكيد سنعيده إلى صفوف النادي مرة أخرى.