كوب القهوة الطائر: شاب يبتكر حيلة غريبة بسبب حظر كورونا

يبدو أنّ الحظر المنزلي، الذي فرضته الشعوب بعد تفشي جائحة كورونا، جعلت البعض يفكر في حيل مختلفة من أجل الحصول على ما يريدونه من الشراب والمأكولات التي يصعب الحصول عليها بتواجده في المنزل، وصعوبة التحرّك بعد إعلان حالات الطوارئ وإغلاق المدن.

حيلة مبهرة لشاب مبدع:

خلق كوفيد 19، حالة من الإبداع لدى شاب عاشق للقهوة ولا يطيق الابتعاد عنها، وبخاصّة إذا كان يفضلها من مكان بعينه، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور نشره نشره شاب من مدينة برايتون في ولاية واشنطن الأميركية يُظهر فيها كيف تمكن من الحصول على قهوته المفضلة من أحد المحال التجاريّة الشهيرة، والذي يبعد عن منزله مسافة طويلة، وبالتالي لا يستطيع الوصول إليه بسبب حظر التجوّل.

طائرة تنقل القهوة:

وفي سبيل الحصول على مشروبه المفضّل، استخدم ذلك الشاب المدمن للقهوة، حيلة القهوة الطائرة، عن طريق طائرة درونز صغيرة مجهزة بكاميرا وسلة صغيرة، وأطلقها لتصل إلى هدفها المنشود خلال دقائق، كان ينتظرها هناك أحد العمال ليضع في السلة كوب القهوة الساخن.



موقف غريب وطريف:

وبعد أن أطمأن الشاب إلى ثبات الكوب في سلة الطائرة الصغيرة، رفع الشاب الطائرة الحاملة لكوب القهوة، بطريقة أبهرت العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بإبداعه نظراً للموقف الغريب والطريف الذي قام به من أجل الحصول على هدفه المنشود.

إرهاب الصين للأفارقة:

أدانت الولايات المتحدة بشدة اليوم السبت إرهاب السلطات الصينية تجاه الأفارقة الذين اشتكوا من تعرضهم للتمييز في مدينة كانتون عقب تسجيل عدة إصابات بكورونا في صفوف الجالية النيجيرية، إذ قال عدد من الأفارقة إنهم طردوا من منازلهم، ولم تسمح لهم فنادق بالإقامة لديها.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس إن الانتهاكات وسوء معاملة الأفارقة المقيمين والعاملين في الصين تمثل تذكيراً محزناً إلى أي درجة الشراكة بين جمهورية الصين الشعبية وإفريقيا جوفاء.



وأضاف: "في وقت يجب علينا مساعدة بعضنا للتعافي من جائحة أخفى المسؤولون الصينيون تفاصيلهاعن العالم بشكل متهوّر، ينشغل المسؤولون الصينيون بطرد الطلبة الأفارقة إلى الشوارع من دون طعام أو مأوى.. هذا محزن لكنه من غير المفاجئ رؤية رهاب السلطات الصينية تجاه الأفارقة".