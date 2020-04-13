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الشرطة النسائية شمال غزة تُنفذ 245 مهمة خلال مارس

13 نيسان / أبريل 2020 07:22

الشرطة النسائية شمال غزة تُنفذ 245 مهمة خلال مارس
الشرطة النسائية شمال غزة تُنفذ 245 مهمة خلال مارس

غزة- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة شمال قطاع غزة 245 مهمة خلال شهر مارس الماضي من عام 2020م.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية، أن طواقمها استقبلت 37 شكوى وإفادة، في حين نفّذت 19 مهام تفتيش وتقديم محاضر، ودورة توعوية واحدة وتنفيذ 50 فعالية ونشاط متنوع.

وأشار إلى مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في التحقيق بقضايا مختلفة بلغت 47 قضية، مبيناً أن الشرطة النسائية عملت على حل 51 قضية ودياً أو بتعهدات، والقيام ب 19 مهمة تسهيل مهمات متنوعة.

ولفت إلى إنجاز 5 قضايا في الابتزاز الإلكتروني، في حين قامت 16 مهمة ترحيل وتأمين إلى الحجر الصحي، وتحويل 2 من قضايا للنيابة إلى جانب القيام بتنفيذ 3 مهام إحضار مشروحات.

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