مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 24 ألف خدمة طبية خلال مارس

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 24 ألف و892 خدمة طبية خلال شهر مارس من عام 2020 م الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 11132 حالة للمواطنين منهم 4122 حالة من حملة التأمينات العسكرية و7010 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 5487 حالة مسجل منها 382 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 3101 طلب اشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 13248 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1299 حالة منهم 850 عسكري و449 مدني.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 185 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 349 حالة ولادة.

فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 1100 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 123 حالة خلال شهر مارس من عام 2019م.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.