"حماية المستهلك" تحرر 57 محضر ضبط وإتلاف

غزة- الرأي

تمكنت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني من ضبط واتلاف مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها اليوم الاحد على الأسواق والمحلات التجارية

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في الايجاز اليومي، أن مفتشو حماية المستهلك نفذوا 206 جولة وزيارة للمحال والمنشأت التجارية، وتحرير 57 محضر ضبط واتلاف.

وشاركت لجنة الامن والسلامة بمحافظة رفح في الجولات التفتيشية للرقابة والتفتيش على المنشات الغذائية، وتتكون اللجنة من وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، مباحث التموين، الدفاع المدني، والبلدية.

*دائرة الموازين والمكاييل*

وأجرت دائرة الموازين والمكاييل بجولة رقابية على محطات تعبئة الوقود في محافظات قطاع غزة.

وذكر التقرير، أن الطواقم التفتيشية قامت بزيارة عدد من محطات تعبئة الوقود في إطار الرقابة على المحطات للتأكد من مدي التزام أصحابها بشروط الامن والسلامة المطلوبة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط ومعايرة مضخات التعبئة لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في أسعار.

*مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة*

قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات الشمال شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.