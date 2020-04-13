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القضاء يبحث تعاونه مع وفدٍ من الدفاع المدني

13 نيسان / أبريل 2020 07:36

القضاء يبحث التعاون مع الدفاع المدني
القضاء يبحث التعاون مع الدفاع المدني

غزة- الرأي

استقبل المستشار محمد عابد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، في ديوانه بقصر العدل،  وفدًا من الدفاع المدني تضمن كل من العقيد محمد شرير مدير الإمداد، والمقدم م. محمد المغير مدير الأمن والسلامة، والرائد محمد الميدنة مدير العلاقات العامة والإعلام، والنقيب محمد سمور قانوني.

وجاء ذلك، بحضور كل من المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني، و م. ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم، والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، وإمكانية إعداد لوائح تكون العقوبة فيها أكثر ردعًا للمخالفين، كما تم الحديث في الأمور المتعلقة بالمنشآت المدنية والتزامها بشروط الأمن والوقاية من الحرائق، وتصويب الأوضاع القانونية لها، ومنع أي نقاط عشوائية غير حاصلة على التراخيص اللازمة لتعبئة الغاز، والتي تشكل خطرًا على الأمن والاستقرار والسكينة للمجتمع.


من جانبه أكد المستشار محمد عابد على سرعة إنجاز القضايا المحالة من الدفاع المدني في قضايا المخالفات؛ لتحقيق السلامة العامة، خاصة في ظل وجود تكرار الحرائق، وتزامناً مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.

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