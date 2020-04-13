زراعة رفح تبدأ بتنفيذ الزيارت الميدانية لمشروع مستلزمات الانتاج الزراعي

غزة- الرأي

بدأت مديرية زراعة رفح بالزيارات الميدانية للمزارعين المرشحين للاستفادة من منحة مستلزمات الانتاج الزراعي، لفئتي صغار ومتوسطي المزارعين لمحاصيل الخضار والدفيئات الزراعية ومدى مطابقتهم للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الزراعة لاختيار الفئة المستفيدة.

وأكد م. أكرم أبو دقة مدير زراعة رفح في وزارة الزراعة، أن توزيع مستلزمات الانتاج على المزارعين اللذين مازالوا يمارسون مهنة الزراعة حيث تهدف هذه المنحة لتعزيز صمود المزارعين، والوقوف معهم لمواجهة صعوبات الحياة في ظل الحصار والوباء الذي شل جميع مناحي الحياة.

وأوضح أن وزارته تواصل كل الجهود الممكنة من اجل التتخفيف من معاناة المزارعين والذي ينعكس بدورة على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من يلات الحصار الاسرائلي المتواصل.