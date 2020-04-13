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طواقم بلدية غزة تنفذ أعمال تنظيف بركة الشيخ رضوان

13 نيسان / أبريل 2020 07:44

كنس وتنظيف في الشيخ روضان
كنس وتنظيف في الشيخ روضان

غزة- الرأي

نفذ طواقم بلدية غزة، أعمال كنس الشوارع المحيطة ببركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بالتزامن مع أعمال تنظيف حوض الترسيب في بركة تجميع مياه  الأمطار وإزالة الأتربة المترسبة في الحوض لتلافي حدوث مكرهة صحية خلال فصل الصيف.
وتأتي هذه الأعمال ضمن برنامج تطوير الهيئات المحلية المرحلة الثالثة (MDPIII) والتي تستمر مدة (66) يوم عمل.
يذكر أن أعمال تنظيف الحوض ومحيط البركة ستستمر حتى نهاية الأسبوع، وقد تنتشر روائح كريهة في المنطقة، بفعل هذه الأعمال، وتشكر البلدية المواطنين على تفهمهم وتعاونهم معها.

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