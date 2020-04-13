تريزيجيه يلدغ شباك ريال مدريد بمقصية رائعة

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل المهاجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيجيه، هدفا فى شباك فريق ريال مدريد الإسباني، خلال موسم 2004 – 2005، بدورى أبطال أوروبا، يعد من أبرز الأهداف التى سجلها خلال مسيرته الكروية.

أحرز تريزيجيه، هدفه فى شباك ريال مدريد، عندما كان ضمن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد تلقيه عرضية من النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، قبل أن يحولها فى شباك الفريق الملكى، بمقصية رائعة.

لعب الهداف الفرنسي ضمن صفوف يوفنتوس، فى الفترة من 2000 حتى 2011، خاض 320 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 171 هدفا.