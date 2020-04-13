وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تتيح نسخة Meet المدفوعة للمستخدمين مجانا حتى 30 سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية يوتيوب يجرى تغييرات جديدة ليصبح أكثر ملاءمة للشاشات "التاتش" وكالة الرأي الفلسطينية بعد إصابة نمر في أمريكا… بريطانيا تقرر حماية القردة من البشر وكالة الرأي الفلسطينية 8 أطعمة تمنع تسوس الأسنان وكالة الرأي الفلسطينية دراسة جديده فيروس كورونا يلوث الأسطح والهواء لمسافة قد تصل إلى أربعة أمتار وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الفراولة عديدة اهمها تقوية الجهاز المناعى وكالة الرأي الفلسطينية رين الفرنسي يرفض التفريط في جوهرته إلى ريال مدريد الصيف المقبل وكالة الرأي الفلسطينية صراع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على ضم جودين من إنتر وكالة الرأي الفلسطينية تريزيجيه يلدغ شباك ريال مدريد بمقصية رائعة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم بلدية غزة تنفذ أعمال تنظيف بركة الشيخ رضوان
أخبار » الرياضة و الملاعب

تريزيجيه يلدغ شباك ريال مدريد بمقصية رائعة

13 نيسان / أبريل 2020 07:45

1
1

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل المهاجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيجيه، هدفا فى شباك فريق ريال مدريد الإسباني، خلال موسم 2004 – 2005، بدورى أبطال أوروبا، يعد من أبرز الأهداف التى سجلها خلال مسيرته الكروية.

أحرز تريزيجيه، هدفه فى شباك ريال مدريد، عندما كان ضمن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد تلقيه عرضية من النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، قبل أن يحولها فى شباك الفريق الملكى، بمقصية رائعة.

لعب الهداف الفرنسي ضمن صفوف يوفنتوس، فى الفترة من 2000 حتى 2011، خاض 320 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 171 هدفا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "تذبــح عـجـل وتـوزيـعـه عـلـى (233) عائلة فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟