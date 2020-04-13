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صراع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على ضم جودين من إنتر

13 نيسان / أبريل 2020 07:46

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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن دخول مانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع مع مواطنه توتنهام على ضم الأوروجوياني المخضرم دييجو جودين، قائد دفاع إنتر ميلان الإيطالي في الصيف المقبل.

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن من المتوقع أن يغادر جودين فريقه إنتر ميلان هذا الصيف، على أن يكون مانشستر يونايتد أو توتنهام هوتسبير وجهته الأكثر احتمالاً، فبنسبة كبيرة الدوري الانجليزي هو وجته المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن مانشستر يونايتد يظل هو المرشح المفضل للاعب، على الرغم من أن توتنهام بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يرغبون أيضًا في ضم جودين.

وانضم أوروجواي الدولي إلى إنتر ميلان من أتلتيكو مدريد في يوليو 2019 كلاعب حر بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد.

ونجح جودين في الانسجام سريعا في دفاع المدرب أنطونيو كونتي المكون من ثلاثة لاعبين، حيث تحسن الدفتع بشكل كبير معه.

جودين لديه 135 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي وهو قائد المنتخب بالرغم من وجود الثنائي الشهير لويس سواريز وإدينسون كافاني.

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