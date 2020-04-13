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أخبار » الرياضة و الملاعب

رين الفرنسي يرفض التفريط في جوهرته إلى ريال مدريد الصيف المقبل

13 نيسان / أبريل 2020 07:48

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يرفض نادي رين الفرنسي التفريط في جوهرة الفريق، إدواردو كامافينجا، لاعب وسط الفريق في الصيف المقبل، رغم اهتمام العملاق الاسباني ريال مدريد بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ17 عاما.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية، أن رين يدرك جيدا اهتمام ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان بالتعاقد مع اللاعب الشاب، ولكن جوليان ستيفان المدير الفني لرين يريد الاحتفاظ باللاعب لمدة عام آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان معجب كثيرا باللاعب ويراهن عليه، ويمكن أن يدفع ريال مدريد مبلغ 60 مليون يورو للتعاقد معه.

ولفتت الصحيفة أن بقاء اللاعب في رين يمكن أن يكون مفيدا لجميع الأطراف خلال الـ12 شهرا المقبلين، حيث من الصعب أن يدخل اللاعب تشكيل ريال مدريد مباشرة حال انتقاله واللعب على حساب الثنائي كاسيميرو وفالفيردي.

ولعب إدواردو كامافينجا دورا كبيرا مع رين هذا الموسم، ومن المرجح أن يلعب نفس الدور مرة أخرى في موسم 2020-21حال بقاءه في فريق الشمال الفرنسي.

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