فوائد الفراولة عديدة اهمها تقوية الجهاز المناعى



الفراولة تعد من الفواكه ذات الطعم المميز والرائع، فلونها الأحمر ورائحتها النفاذة تجعلها من الفواكه الجيدة التي لها العديد من الفوائد على الصحة العامة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم فوائد الفراولة لجسم الإنسان

أوضح التقرير، أن الفراولة من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ومنها مضادات الأكسدة والزنك، وفيتامين أ وسي وك، والكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم والفسفور، وجميع هذه العناصر هامة لجسم الإنسان.

فوائد الفراولة



وقدم التقرير العديد من فوائد الفراولة علي جسم الإنسان، ومنها:

-تناول الفراولة يعد من الحيل الغذائية الجيدة في الشعور بالمزاج الجيد، حيث أنها تحتوي علي بعض الخصائص الغذائية المسئولة عن ذلك، ومن أبرزها مضادات الأكسدة.

-الفراولة تعد من الفواكه التي تشاهد بشكل كبير في تقليل الشعور بالإجهاد والإرهاق، فهي من الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية بشكل ملحوظ.

-هل تعلم أن الأشخاص الذين يتناولون الفراولة باستمرار يقل لديهم فرص الإصابة بالسرطان، وذلك يرجع إلي غناها بالعناصر الغذائية التي تقلل من فرص الإصابة بهذا المرض، ومن أبرزها مضادات الأكسدة.

-تناول الفراولة باستمرار يقلل من فرص تعرض القلب، لأي مشاكل صحية به، فهي غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد علي تنظيم نسبة ضغط الدم، وبالتالي يحمي القلب من التعرض للأمراض.

-تحتوي الفراولة علي نسبة عالية من الألياف، وهذا يجعلها من الفواكه التي تحمي الجهاز الهضمي من التعرض لأي مشاكل صحية خاصة به، ولذا إذا كنت تعاني من انتفاخ أولم أو مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي فتناول الفراولة يوميا.

-تعد من الفواكه التي يمكنك تناولها خلال اتباعك للحميات الغذائية الهادفة في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، فهي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تعمل علي شعورك بالشبع لفترات طويلة وبالتالي تفقد الوزن المطلوب.

-تعد من الفواكه الجيدة في تقليل فرص تعرض الجسم للإصابة بالجفاف، ولذا عليك تناولها باستمرار للحد من التعرض للإصابة بالجفاف داخل الجسم.

-هل تعلم أن الفراولة من الفواكه التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، نعم لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وأيضا فيتامين سي، ولذا تناولك لها يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المناعية والفيروسية.