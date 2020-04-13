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أخبار » الأسرة و المجتمع

8 أطعمة تمنع تسوس الأسنان

13 نيسان / أبريل 2020 08:01

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يقوم الكثير من الأشخاص بعملية تنظيف الأسنان بشكل دوري ودائم على مدار اليوم بغية الحفاظ على نظافة أسنانهم وصحتها لمنعها من التسوس.
إلا أن عملية تنظيف الأسنان هذه لا تكفي فقد تسبب الأطعمة الحمضية إلى جانب الأطعمة النشوية أو السكرية، ومشروبات الكفيين، تسوس الأسنان وأمراض اللثة، حيث تتغذى بكتيريا الفم على السكر الذي تتناوله، ويمكنها تكوين الجير على سطح أسنانك.
وإذا بقي الجير هناك فقد يؤدي إلى تسوس الأسنان.
هناك عدد من الأطعمة الأخرى التي يمكن لتناولها أن يجنب تسوس الأسنان، بحسب ما نشر موقع The Healthy الأمريكي، وم أهمها:
1-البيض: فالبيض غني بفيتامين “د”، ويساعد بفاعلية في مكافحة تسوس الأسنان، حيث يعزز نمو الأسنان قوية الأمر الذي يجعلها قادرة على مكافحة التسوس.
2-البطاطا الحلوة: حيث تعد هذه البطاطا غنية بفيتامين “أ”، الذي يعتبر ضروريا لوظيفة اللعاب، الذي يخفف من حموضة الفم، ما يساعد على منع تسوس الأسنان.
3-الفراولة: تحتوي الفراولة على فيتامين “سي” بشكل طبيعي،الذي يساعد على التئام الجروح، وبالتالي تعزيز اللثة.
4-الزبدة: حيث تعتبر مصدر جيد لفيتامين “ب 12″، الذي يساعد على مكافحة أمراض اللثة.
5-المكسرات: غنية بالفوسفور، التي تحمي مينا الأسنان وتقلل مخاطر تسوس الأسنان، عن طريق تمكين اللعاب من معادلة الأحماض.
6-الأفوكادو: حيث يحتوي على على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، الذي يساعد على منع التسوس.
7- الفاصولياء: بسبب ما تحتويه من نسبة مرتفعة من الفوسفات.
8-الزبادي: يمتلئ الزبادي الخام بالكلسيوم وفيتامين د والمعينات الحيوية المعززة للمناعة.

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